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Сегодня, 14:20

Вадим Немков: «В Bellator сказали: бой состоится, если не будет упоминания России»

Вадим Немков рассказал, какие условия ставит Bellator российским бойцам
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Американский промоушен Bellator ставит российским бойцам условие: их бой состоится, только если не будет упоминания РФ. Об этом «СЭ» рассказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

15 апреля Немков провел бой с американцем Кори Андерсоном. Поединок был признан несостоявшимся, так как Андерсон в конце третьего раунда головой разбил Немкову бровь. На графике российский флаг за спиной Немкова был заменен эмблемой Bellator. Ринг-анонсер также не упомянул, из какой страны боец.

«Мне сказали изначально, что бой может состояться при условии, что меня представят «Вадим Немков из Старого Оскола», что я буду драться без флага, без рекламы «Северного Десанта», «Оскольской строительной компании», без баннера. Просто Fedor Team, Старый Оскол — и все. Без спонсорства — ничего страшного, что поделать. Хотя у нас отношения с «Северным Десантом» хорошие. Они, вроде бы, помогут. Ну а то, что я без флага — все же знают, что я Вадим Немков, представляю Россию. Ничего страшного. Главное — надо было выиграть. Ну, ничего — в следующий раз», — сказал Немков.

Вадим Немков
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