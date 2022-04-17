Де Ла Хойя хочет помириться с Уайтом: «Я был неправ в том, что критиковал UFC»

Экс-чемпион мира по боксу, ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя заявил, что хочет помириться с президентом UFC Даной Уайтом, с которым он враждует несколько лет.

«Я хочу все уладить с Даной... Я немного критиковал UFC, и я был неправ в этом. Да, я бы с удовольствием помирился с Даной», — сказал Де Ла Хойя TMZ Sports.

Де Ла Хойя уже не первый год критикует гонорары в UFC. Последний раз легендарный боксер задел Уайта за живое в сентябре прошлого года вскоре после турнира UFC 266, обвинив главу сильнейшей лиги в жадности. В ответ Уайт назвал его «лживым, двуличным, лицемерным мешком с говном».