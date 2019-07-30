Кунченко узнал имя нового соперника по бою в UFC

Российский боец Алексей Кунченко (20-0) узнал имя нового соперника, с которым ему предстоит провести бой на турнире UFC в Уругвае. Об этом сообщает бойцовский клуб "Архангел Михаил".

Вместо травмированного аргентинца Старополи (9-1), который сломал нос в тренировочном лагере, в клетку выйдет бразильский боец Бернс Гилберт (15-3). Гилберт дебютировал в UFC в 2014 году, с тех пор провел в промоушене одиннадцать поединков, восемь из которых он выиграл. К поединку с Кунченко он подходит с серией из двух побед.

Турнир возглавит женский поединок между действующим чемпионом UFC Валентиной Шевченко и Лиз Кармуш. (Михаил Потапов)