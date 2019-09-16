Кудряшов рассказал, когда планирует провести бой в MMA

Россиянин Дмитрий Кудряшов сообщил, что с большой долей вероятности выступит на турнире по смешанным единоборствам (ММА) 12 октября в Москве. Однако, по словам спортсмена, в целом его карьера связана с боксом.

На профессиональном ринге экс-чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе одержал 23 победы при трех поражениях. В своем последнем бою в июне в Екатеринбурге россиянин нокаутом проиграл Илунге Макабу из Демократической Республики Конго.

— Скорее всего, проведу бой по правилам ММА на турнире Fight Nights в Москве 12 октября, — цитирует «РИА Новости» Кудряшова. — Что касается моей боксерской карьеры, то общались с (генеральным секретарем Федерации бокса России) Умаром Кремлевым по поводу реванша с Илунгой Макабу. И есть интерес к такому развитию событий.

Я попробую. При этом замечу, что ни в коем случае нельзя говорить, что Дмитрий Кудряшов закончил с боксом и переходит в ММА. Мне есть, куда еще двигаться в боксе. Есть амбиции, поэтому я остаюсь в боксе.