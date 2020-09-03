Кудин вызвал Кудряшова на бой на голых кулаках

Белорусский боец Алексей Кудин в Instagram бросил вызов российскому боксеру Дмитрию Кудряшову подраться на голых кулаках.

«Увидел, что известный боксер Дмитрий Кудряшов участвует в одном проекте в качестве эксперта. И я вот о чем подумал: пока границы с США закрыты и мой дебют в BKFC явно откладывается, возможно, мы с Димой могли бы устроить настоящее шоу на этой площадке! Мне кажется, что из этого может получиться громкое противостояние боксерского и бойцовского мира!» — написал Кудин.

35-летний Кудин провел 40 боев по правилам ММА, в 26 из которых одержал победы. Он является пятикратным чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WBKF.

В активе 34-летнего Кудряшова, экс-обладателя пояса WBC Silver в первом тяжелом весе, 24 победы (23 — нокаутом) при трех поражениях.