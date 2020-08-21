«Крутой мужик». Мария Агапова назвала Алексея Олейника идеальным бойцом

Боец UFC Мария Агапова, представляющая Казахстан, в интервью «СЭ» рассказала, кого считает идеальными бойцами.

— Кто для вас — идеал бойца?

— Аманда Нуньес, полагаю.

— А среди мужчин?

— Алексей Олейник.

— Почему?

— Потому что он дрался еще в то время, когда человеческая жизнь стоила 300 долларов. Он дрался еще во времена, когда в России были подпольные бои, в девяностых! Сейчас 2020 год, а он до сих пор дерется, но в UFC. У меня каких только травм не было, я у него, как у старшего, спрашивала, и он всегда: «А, да у меня такое было. Да ничего страшного!». Как к нему ни подойдешь — у него всегда такое было, и он всегда говорит, что у тебя все будет нормально.

— То есть он для вас как ментор?

— Да, он дает мне поддержку, вдохновение. Рассказывал историю, как дрался раньше. Крутой мужик.

В ночь на 23 августа 23-летняя Агапова проведет бой с американской Шаной Добсон на турнире UFC on ESPN 15. Олейник — 43-летний российский боец в UFC, выступающий в ММА с 1996 года (59 побед, 14 поражений, 1 ничья). (Илья Андреев)

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