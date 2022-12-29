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Сегодня, 15:13

Крис Сайборг готова вернуться в UFC ради реванша с Нуньес

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полулегком весе Крис Сайборг (26-2) заявила, что ради реванша с чемпионом UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Амандой Нуньес (22-5) она готова вернуться в UFC.

«Я не сильно хочу возвращаться в UFC, потому что у меня с ними не самые лучшие отношения, — сказала Сайборг в интервью Middle Easy. — Некоторые бойцы там счастливы, но не я. Я рада быть в Bellator. Конечно, я бы согласилась на реванш с Нуньес. Но когда была такая возможность, мне ее не дали. Даже Нуньес сказала, что я должна ждать реванша с ней два года. Может быть, в будущем мы подеремся. На все воля божья, и я буду готова».

Нуньес нанесла Сайборг второе поражение в карьере 29 декабря 2018 года на UFC 232 в Инглвуде, США. Нуньес победила нокаутом в первом раунде.

Аманда Нуньес
UFC
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