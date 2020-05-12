«Ковингтон сказал, что не будет говорить такие вещи». Как дагестанские бойцы заступились за Хабиба

Российский боец UFC Омари Ахмедов рассказал в интервью «СЭ», как попросил звезду промоушена Колби Ковингтона объяснить, почему тот грубо высказывается о Хабибе Нурмагомедове.

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Ахмедов и бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон тренируются в одном зале — American Top Team (ATT).

— Он (Ковингтон) тогда что-то про овец написал, — отметил Ахмедов. — В то время нас, дагестанцев, там (в АТТ) была целая толпа, человек 6-7. Они хотели подойти толпой, а я говорю: «Эй, не надо толпой подходить. Сейчас я возьму парня — Али у нас есть, осетин, по-английски говорит — подойдем к нему и поговорим. А толпой не надо, суета начнется». Я, Магомед Магомедкеримов и Али подошли. Говорю Колби: «Колби, говорю, ты смотри: Хабиб — наш земляк.

Здесь есть его родственники, ребята с одного села, района. Нам неприятно, что ты такие вещи пишешь, ты, получается, и нас задеваешь. Мы ведь в одном зале занимаемся". Он сразу поменялся в лице, начал говорить: «Я делаю это для шоу». Мы ему: «Если тебе не понравился бой, то так и скажи, зачем оскорблять?». Он все понял. Мы дали по рукам, что он не будет говорить такие вещи. Он потом к Али подходил, говорил: «Ты же знаешь, что я не такой человек». После этого он ничего не писал. До этого мы могли просто кивнуть друг другу, а после этой истории он подходил ко мне, жал руку, спрашивал, как дела. Немного подружились, получается.

— После этого конфликта (с Ковингтоном) менеджер зала позвал меня к себе в кабинет и сказал: «Знаю, что Колби наговорил дерьма, но, пожалуйста, не трогайте его в зале. А то и у вас, и у меня будут проблемы». В общем, подчеркнул, что в зале не надо его (Ковингтона) трогать, — сказал дагестанец.

32-летний Ахмедов выступает в среднем весе. На его счету 20 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА (8-3-1 в UFC). (Илья Андреев)

Полный текст интервью — здесь