Ковингтон резко высказался в адрес рефери после поражения

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, уступивший техническим нокаутом в пятом раунде действующему обладателю титула Камару Усману, остался недоволен действиями рефери в титульном поединке.

— Я вышел убить или быть убитым — написал Ковингтон в Twitter. — Ты отнял у меня это, Марк Годдард. Ты отнял у людей честный бой! Тебе должно быть за себя стыдно! Фейковый удар по шарам. Фейковый тычок в глаз. Фейковая остановка. Фейковый рефери.