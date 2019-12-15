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Ковингтон резко высказался в адрес рефери после поражения

16:58
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, уступивший техническим нокаутом в пятом раунде действующему обладателю титула Камару Усману, остался недоволен действиями рефери в титульном поединке.

— Я вышел убить или быть убитым — написал Ковингтон в Twitter. — Ты отнял у меня это, Марк Годдард. Ты отнял у людей честный бой! Тебе должно быть за себя стыдно! Фейковый удар по шарам. Фейковый тычок в глаз. Фейковая остановка. Фейковый рефери.

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