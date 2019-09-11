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Ковингтон пообещал уничтожить Хабиба

18:32
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Боец MMA Колби Ковингтон высказал критическое отношение к главному бою турнира UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

— Я не впечатлен. Мы все знаем, что Дастин не вынесет и разбитого носа. Не смог он вытерпеть и удушающий прием Хабиба, — приводит слова Ковингтона BJPenn.com со ссылкой на Chael Sonnen's podcast.

Я видел, как Дастин готовился к бою. В борьбе его уделывали рестлеры из старших классов.

Хабиб побеждал тех соперников, которые умеют бороться. Если он выйдет на ринг против настоящего бойца, вроде меня, я уничтожу его и просто вырублю.

Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде удушающим приемом.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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