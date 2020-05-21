Ковингтон пообещал при встрече устроить Масвидалю сотрясение

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, что сделал бы при встрече с обладателем титула BMF Хорхе Масвидалем.

— Даю 100 процентов, что мы подеремся до того, как будет подписан контракт, — цитирует Ковингтона MMA Fighting. — Мы даже можем подраться несколько раз, потому что если я увижу его на улице, то хорошенько отделаю. Он окажется на бетоне, я брошу его прямо головой вниз, и врачам придется накладывать ему швы. Я обещаю вам, что зрелище будет не из приятных.

Он готов, чтобы ему надрали задницу, так как UFC оплатят всего его больничные счета. Кроме того, если мы все же подеремся на улице, тогда я уроню его прямо на голову и он больше не будет прежним человеком. Я организую ему сотрясение мозга, падение сыграет с ним злую шутку. Вероятно, я также выбью ему парочку зубов, раз уж выдастся такой шанс.

31-летний американец провел за свою карьеру 17 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. Ранее Ковингтон заявил, что в 2021 году может попробовать свои силы в рестлинге.

На счету 35-летнего Масвидала 35 побед в 48 боях в профессиональной карьере, в июле 2019 года на турнире UFC 239 он провел самый быстрый нокаут в истории организации: ему хватило 5 секунд, чтобы победить Бена Аскрена.

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