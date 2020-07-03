«Коронавирус безжалостен ко всем». Реакция Газзаева на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

— Искренне соболезную родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Я был знаком с ним, пусть и не близко. Скажу одно: ушел из выдающийся тренер, подготовивший многих успешных спортсменов и оставивший большой след в истории. Это огромная потеря для всего мирового спорта и для всей нашей страны. Коронавирус, к великому сожалению, безжалостен ко всем...

Когда мы говорим про Хабиба Нурмагомедова, то обязаны отметить: именно отец сыграл ключевую роль в его становлении как легенды ММА. Абдулманап отвечал и за систему подготовки сына, и за его воспитание и культуру. Нурмагомедов-старший сделал все возможное для того, чтобы Хабиб прославлял Россию во всем мире и чтобы мы все испытывали гордость за нашу страну, наблюдая за его блестящими боями. Все высокие результаты Хабиба во многом достигнуты благодаря его правильному воспитанию, уважению и почитанию своих родителей. (Дмитрий Симонов)