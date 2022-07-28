Кормье предположил, что может победить Майка Тайсона в уличной драке

Во время последнего выпуска шоу DC & RC фанат Даниэля Кормье (22-3) написал в Twitter, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях «уничтожит» Майка Тайсона в уличной драке.

«Затрудняюсь с ответом, — сказал Райан Кларк. — В уличной драке ты можешь использовать все. При этом Кормье намного злее, чем кажется. Но Тайсона я боюсь больше, поэтому воздержусь от ответа».

На это Кормье ответил: «Райан, в уличной драке я всегда и со всеми борюсь. Там ты можешь использовать все, включая бутылки. Но Тайсон — мой друг, и я бы пальцем не пошевелил, чтобы навредить ему. Но вы только взгляните на мою фотографию во время взвешивания, где я с цепью»

Кормье завершил карьеру в 2020 году после поражения Стипе Миочичу (20-4) на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.