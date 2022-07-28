Анкалаев не считает Прохазку самым опасным соперником в карьере

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) заявил, что чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) не опаснее Тиаго Сантоса (22-10) или Волкана Оздемира (18-6).

«Будет ли Прохазка самым опасным соперником? Нет, наверное. Самым опасным можно назвать Тьяго Сантоса. Также можно назвать Оздемира. Думаю, Прохазка не опаснее, чем они», — отметил Анкалаев в интервью «СЭ».

Анкалаев проведет следующий бой против Энтони Смита (33-16) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.