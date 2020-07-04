Кормье поддержал Хабиба после смерти отца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в Instagram обратился к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. У россиянина на этой неделе умер отец, известный тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«Мой брат, Хабиб, я молюсь за тебя и твою семью. Твой отец оставил такое огромное наследие. Каждый раз, когда был рядом с ним, я видел, как он гордится тобой. Ты показал ему некоторые удивительные вещи. Он научил тебя быть бойцом. Я люблю тебя, брат. Обними свою маму, обними свою жену и детей и знай, что тебя поддержки по всему миру в это трудное время. Это видео показывает, кем был Абдулманап, когда он боролся с одним из моих юных борцов до UFC 187. Он боролся с кем угодно, большим или маленьким. Это моменты, которые я никогда не забуду. Покойся с миром, Абдулманап. Однажды мы все встретимся снова», — написал Кормье.