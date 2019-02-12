Кормье отложил завершение карьеры, поскольку не может провести последний бой из-за травм

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье отметил, что пока не знает, когда проведет свой последний бой. Он рассчитывал это сделать до 40-летия, которое отметит в марте, однако травмы мешают ему подготовиться к поединку.

– Я повредил спину и все еще пытаюсь восстановиться, – цитирует MMA Fighting Кормье. – Прошлый год был очень насыщенным. В моем возрасте нельзя столько драться. Я до сих пор ощущаю последствия. С большим пальцем, который повредил ранее, сейчас все в порядке. Одно на другое накладывается, даже забываешь о некоторых травмах, переключаясь на другие. Запястье беспокоит меня, но доктор сказал, что с этим ничего не поделать. Но все же в центре внимания – спина.

Когда проведу следующий бой? Не знаю. Весной это случится или летом. Не знаю. Мне нужна полноценная подготовка, но спина не дает ее провести. Я не могу подготовиться из-за травм. Возможно, следующим моим соперником станет Леснар. Я всегда говорил, что готов к этому. Также хотел бы встретиться с Миочичем в реванше. Но из-за травм просто не могу драться. Если бы не они, уже сразился бы с Миочичем.