Кормье намерен завершить карьеру боем с Миочичем

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, 40-летний американский боец Даниэль Кормье отметил, что перед завершением профессиональной карьеры хочет провести поединок со Стипе Миочичем.

В августе 37-летний Миочич отправил в нокаут Кормье в бою за чемпионский титул на турнире UFC 241.

— Следующий поединок станет для меня последним, — сказал Кормье на видео в Instagram журналиста Ариэля Хельвани. — Это должен быть бой со Стипе. Бой с кем-то другим не имеет смысла. Я обожаю соревноваться, но не хочу завершать карьеру вот так.

В этот раз я буду драться правильно. Надеюсь, этого хватит для победы. Но вне зависимости от победы или поражения — после этого я больше не выйду в октагон.

Второй бой со Стипе вышел отличным, просто потрясающим. Нерадостным для меня, но потрясающим. И я не говорю, что готов отобрать у Стипе звание лучшего тяжеловеса, но я точно знаю, что могу провести бой лучше.