Кормье гордится Нурмагомедовым после выплаты штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье прокомментировал тот факт, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада. Он заявил, что гордится россиянином за его поступок.

– Хабиб совершил самый достойный поступок, который мне когда-либо приходилось видеть, – приводит MMA Fighting слова Кормье. – Не так много ребят, кто согласится платить такой штраф, а тем более за людей из своей же команды. Они его братья, которые помогают ему. Их сообщество – настоящая семья. Мало кто способен на такое. Он тверд в своем подходе. Очень горжусь им.

30-летний спортсмен был оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя против ирландца Конора Макгрегора.

Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.

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