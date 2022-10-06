Кори Андерсон рассказал, что он купил, когда получил деньги за первый бой в Bellator

Бывший боец UFC, ныне представляющий Bellator Кори Андерсон (14-2) признался, что после дебютного боя в новой лиге он купил дом и велел своей жене уволиться с работы.

«За мой второй бой в Bellator я получил больше денег, чем за 15 поединков в UFC, — сказал Андерсон в интервью Morning Kombat. — Я вспомнил, как получил чек за первый бой в лиге. Тогда я набрал жене и сказал, что она больше не будет работать, что я за все плачу, что она может оставаться дома и растить детей. Мы пошли и купили дом в Индиане».

Андерсон следующий бой проведет против чемпиона лиги в полутяжелом весе Вадима Немкова (14-2) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.