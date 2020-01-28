«Корейским зомби»: «Трудно понять, как Магомедшарипов оказался в рейтинге выше меня»

Соперником Забита Магомедшарипова на турнире UFC 249 в Бруклине может стать бывший претендент на чемпионский титул UFC в полулегком весе Чен Сон Джон.

— Забит находится на третьем месте в рейтинге UFC, — цитирует бойца, который известен под прозвищем «Корейский зомби», The Body Lock MMA со ссылкой на YouTube-канал бойца. — Он побил какого-то Каттара, который находился на одиннадцатой строчке. Я помню, что он побил Джереми Стивенса, но даже тогда Стивенс был на шестой строчке. Мне трудно понять, как он оказался в рейтинге выше меня.

28-летний Забит Магомедшарипов провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед при одном поражении. В двух своих последних поединках «Корейский зомби» победил техническим нокаутом Ренато Мойкано и Фрэнки Эдагара в общей сумме за 4 минуты и 16 секунд.