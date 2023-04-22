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Корешков считает, что Блейдс не будет заходить в размены с Павловичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал предстоящий бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Вижу Сергея фаворитом. Его сильные стороны — физическая мощь и удары. Он хорошо дышит, также у него борцовский бэкгрануд. Ключ к победе — ударная техника, в стойке он Блейдса перерубит. Нужно найти свою дистанцию и подход. Расчет Кертиса — затащить Сергея в борьбу. Не думаю, что он будет заходить в размены. Попробует перевести, удержать, измотать, добить или сделать прием. С нокаутерами сложно драться в психологическом плане? Это зависит от твоего настроя. Если заморачиваешься по этому поводу, то неважно, с кем ты дерешься. Я не скажу, что драться с нокаутерами тяжело. Просто нужно быть собранным», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Павлович подерется с Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-blejds-ne-budet-zahodit-v-razmeny-s-pavlovichem/
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
UFC
ММА
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