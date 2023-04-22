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Сегодня, 10:22

Гаджиев заявил, что Шлеменко заслуженно выиграл у Эномото

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал результат боя Александр Шлеменко — Ясубей Эномото.

«Турнир бойцовского клуба РЕН ТВ я оцениваю на твердую восьмерку. Это Москва, это отличный дворец и это Александр Шлеменко в главном бою, а Мариф Пираев в со-главном. Были ровные и бескомпромиссные поединки, без миссматчей. К качеству боев и к организации у меня вопросов нет. По поводу судейских решений я считаю, что Анастасия Янькова проиграла два раунда. Если бы я был судьей, отдал бы победу турчанке. Но как организатор я доволен таким исходом, потому что Янькова вернулась после пяти лет. Это тот случай, когда все счастливы. Настя счастлива, что дожила в этом бою, зрелищно подралась и делала шоу. А молодая турчанка подралась со звездой в России. Но с результатом боя Шлеменко — Эномото я согласился. Когда поединок закончился, я был уверен, что Шлеменко выиграет. Александр бил плотнее, удары были более акцентированы. Эномото, скорее всего, нанес больше ударов. Но удары Александра были плотнее, он шел впереди, был более разнообразным. Его манера ведения боя мне сегодня понравилась больше», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко одержал победу над Ясубеем Эномото в поединке по правилам кикбоксинга.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-shlemenko-zasluzhenno-vyigral-u-enomoto-a-vot-s-rezultatom-boya-yankovoi-ne-soglasen-245198/
Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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