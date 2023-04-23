Корешков предположил, что Павлович станет следующим претендентом на титул UFC в тяжелом весе

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков выразил мнение, что россиянин Сергей Павлович получит право сразиться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«У Сергея Павловича один из самых мощных ударов в UFC. Он это доказывает каждый бой. Думаю, теперь его ждет бой за титул. Это будет после того, как Стипе Миочич сразится с Джоном Джонсом», — приводит RT слова Корешкова.

22 апреля Павлович в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса.