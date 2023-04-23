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Корешков предположил, что Павлович станет следующим претендентом на титул UFC в тяжелом весе

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков выразил мнение, что россиянин Сергей Павлович получит право сразиться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«У Сергея Павловича один из самых мощных ударов в UFC. Он это доказывает каждый бой. Думаю, теперь его ждет бой за титул. Это будет после того, как Стипе Миочич сразится с Джоном Джонсом», — приводит RT слова Корешкова.

22 апреля Павлович в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139736-koreshkov-pavlovich-ufc
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