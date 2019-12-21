Кореец Сон разорвал легенду UFC Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).

Эдгар упал после серии ударов, после чего Сон забрался ему за спину и начал бить сбоку в область виска. Рефери Марк Годдард не торопился, видя, что Эдгар еще в состоянии обороняться. Эдга сумел подняться, но через несколько секунд вновь оказался на полу, а кореец бросился добивать его, после чего уже вмешался Годдард.

Эта победа стала шестой досрочной для Сона в UFC, что является третьим результатом в истории полулегкого веса. 32-летний кореец дебютировал в ММА 24 июня 2007 года, всего на его счету 16 побед и 5 поражений. На счету 38-летнего Эдгара — 23 победы и 8 поражений при одной ничьей.