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Сегодня, 15:04

Константин Цзю назвал фаворита на бой-реванш между Яном и Стерлингом на UFC 273

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Я уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы», — сказал Цзю «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.

Петр Ян. «Когда я помогал ему в российском кемпе, он платил абсолютно за все. Даже за сим-карты». Петр Ян, каким вы его не знали

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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