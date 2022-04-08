Константин Цзю назвал фаворита на бой-реванш между Яном и Стерлингом на UFC 273

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Я уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы», — сказал Цзю «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.