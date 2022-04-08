Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:26

Цзю — о словах Стерлинга про допинг Яна: «Он просто болтун»

Костя Цзю отреагировал на подозрения Петра Яна в употреблении допинга
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Алджамейна Стерлинга о подозрениях Петра Яна в употреблении допинга.

«Стерлинг — болтун. Ему ведь надо что-то сказать, вот он и говорит. Он это делает, чтобы СМИ возбудить. Вы же падкие на это», — сказал Цзю «СЭ».

Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля рано утром по московскому времени на турнире UFC 273. Это будет реванш. В их первом бою Стерлинг победил при помощи дисквалификации Яна — россиянин выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Сейчас американцу принадлежит титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян же в октябре стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Кори Сэндхагена.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Константин Цзю назвал фаворита на бой-реванш между Яном и Стерлингом на UFC 273
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости