Гаджиев рассказал, как закончится бой Ян — Стерлинг

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Если кто-то думает, что Петра ждет легкая прогулка, то я не соглашусь. Стерлинг будет готов лучше. Второй бой более принципиальный, чем первый. Преимущество Петра будет заметно в последних раундах. Прогноз? Думаю, Петр выиграет досрочно где-то ближе к четвертому раунду», — сказал Гаджиев «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.