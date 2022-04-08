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Сегодня, 13:55

Гаджиев рассказал, как закончится бой Ян — Стерлинг

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Если кто-то думает, что Петра ждет легкая прогулка, то я не соглашусь. Стерлинг будет готов лучше. Второй бой более принципиальный, чем первый. Преимущество Петра будет заметно в последних раундах. Прогноз? Думаю, Петр выиграет досрочно где-то ближе к четвертому раунду», — сказал Гаджиев «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.

Алджамейн Стерлинг
Камил Гаджиев
Петр Ян
UFC
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