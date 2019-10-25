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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Конор удалил твит о себе. И перечисляет имена бойцов. Что с ним?

01:59
Страница Конора Макгрегора в Twitter. Фото twitter.com/TheNotoriousMMA/
Страница Конора Макгрегора в Twitter. Фото twitter.com/TheNotoriousMMA/
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор удалил твит, в котором назвал себя главным действующим лицом в ММА. Вместо этого ирландец начал публиковать имена бойцов.

В одном из сообщений Макгрегор привел имена трех дагестанских бойцов UFC — Зубайры Тухугова, Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Позже этот твит был удален.

В четверг поздно вечером у отеля в центре Москвы, в котором остановился ирландский боец, прошла акция протеста. Группа дагестанских граждан (около 100 человек) выражала возмущение словами ирландца на пресс-конференции в адрес Хабиба Нурмагомедова и всей республики.

Конор твитил в президентском номере отеля в Москве, пока внизу его ждали дагестанцы

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