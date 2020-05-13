«Конор не воспринял Хабиба в серьез». Лобов рассказал, что нужно Макгрегору для победы в реванше

Российско-ирландский боец Артем Лобов в интервью «СЭ» заявил, что не сомневается в том, что Конор Макгрегор победит Хабиба Нурмагомедова в реванше, если он состоится.

6 октября 2018 года россиянин выиграл у ирландца болевым приемом, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

— Просто нужна правильная подготовка, — сказал Лобов. — У Конора ведь был двухлетний простой в ММА, а последний бой (до поединка с Хабибом) — вообще боксерский. Никакой подготовки. Он много занимался бизнесом. Когда у человека своя компания по производству виски, которую нужно развивать, тренироваться непросто. Компанию, кстати, уже оценивают в сумму около миллиарда долларов. Для бизнеса нужно время. Если ты им занимаешься, то нет времени на тренировки. На таком уровне сложно вести много дел параллельно. С одной стороны — виски, с другой — линия одежды, плюс нужно готовиться, плюс семья, дети. Да и он не воспринял Хабиба серьезно на тот момент.

— Если все исправить, уехать тренироваться, как мы шесть месяцев без остановки готовились к Диасу, то Конору будет намного легче, чем в первом бою, — отметил боец. — Да даже в первом бою Конор смог в третьем раунде останавливать тейкдауны Хабиба. Кто из бойцов смог это сделать? Думаю, никто. В общем, не то что у Конора есть шансы, а я уверен в его победе, если подготовка будет правильной.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)