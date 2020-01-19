Конор Макгрегор: «Очень хотел бы провести бой с Хабибом в Москве»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о желании провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Ранее президент UFC Дана Уайт высказался против такой идеи.

— Дана Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Почему он против? Pay-per-view? Но в России очень много денег, — сказал Конор на пресс-конференции. — Я очень люблю россиян, сам недавно был в Москве. Они интересные люди, очень любят ММА. Там много моих фанатов. Это было бы очень круто, что-то вроде серии фильмов «Рокки». Очень хотел бы провести бой там, в Москве. Если же бой будет в Европе, то в Ирландии, а не в Великобритании. Ничего не имею против британцев, но я очень хотел бы провести бой в Ирландии. Хотел бы стать первым бойцом, который выступит там, у себя дома.

31-летний Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в первом раунде. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. 31-летний россиянин в последнем поединке победил американца Дастина Порье.