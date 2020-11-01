Конор Макгрегор не хочет, чтобы Андерсон Силва завершал карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на поражение Андерсона Силвы в бою с Юрайем Холлом на турнире UFC Fight Night 181.

«Грустно видеть то, что произошло, но я говорю, что нужно продолжать путь! Настоящие бойцы никогда не теряют огонь, — написал Макгрегор в Twitter. — Просто нужно потратить время на поиск правильного соперника и продолжать движение. Правильная конкуренция существует, для всех уровней и возрастов. Надо делать то, что любишь. Всегда!».

Поединок бойцов в среднем весе завершился победой Холла техническим нокаутом в четвертом раунде.