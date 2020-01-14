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Конор Макгрегор: «За бой с Серроне планирую заработать 80 миллионов долларов»

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Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что планирует заработать 80 миллионов долларов за бой с Дональдом Серроне. Их встреча состоится на турнире UFC 246.

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— Это будет хороший чек, — цитирует ESPN ирландца. — Наверное, самый большой за всю мою карьеру в смешанных единоборствах. Оцениваю его в 80 миллионов долларов. У нас есть Австралия, Канада, Англия и Ирландия.

Я заработал 50 миллионов против Хабиба. К 35 годам я стану миллиардером.

31-летний Макгрегор провел 25 боев, в которых одержал 21 победу, в том числе 18 нокаутом.

36-летний Серроне одержал 36 побед в 50 поединках, в том числе 10 нокаутом.

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