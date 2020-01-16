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Конор Макгрегор: «Фьюри в ММА? Я никогда в жизни не говорил с ним»

00:26
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отметил, что не обсуждал с боксером Тайсоном Фьюри его заинтересованность в переходе в смешанные единобоства. 31-летний Фьюри неоднократно говорил, что собирается перейти из бокса в ММА и уже общался по этому поводу с Макгрегором.?

— Я знаю, что Тайсон много говорил об этом... и я сказал, что буду тренировать его, — цитирует Макгрегора Boxingscene со ссылкой на BT Sport. - Я никогда в жизни не говорил с Тайсоном, но это неплохая история. Тайсон — хороший человек, мне нравится он. Он великий боксер, феноменальный боксер, возможно, лучший в тяжелом весе в это время. Так что кто знает.

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