В ночь с 18 на 19 января по московскому времени на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе пройдет бой Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне.

Ожидается, что бойцы выйдут в октагон после 6.00. В это время «СЭ» начнет трансляцию вечера единоборств. Онлайн боя Конор — Ковбой будет доступен здесь.

Видеотрансляцию поединка организует телеканал РЕН. Он покажет бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире, начало запланировано на 6.20.