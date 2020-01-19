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Конор Макгрегор — Дональд Серроне: трансляция боя начнется в 6.00

01:00

В ночь с 18 на 19 января по московскому времени на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе пройдет бой Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне.

Ожидается, что бойцы выйдут в октагон после 6.00. В это время «СЭ» начнет трансляцию вечера единоборств. Онлайн боя Конор — Ковбой будет доступен здесь.

Видеотрансляцию поединка организует телеканал РЕН. Он покажет бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире, начало запланировано на 6.20.

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