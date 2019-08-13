"Конор – испорченная сучка". Диас - о пути Макгрегора

Американский боец UFC Нэйт Диас заявил, что ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору все достается слишком легко.

- Эдди Альварез был хорошим оппонентом для Макгрегора, легкая победа, - цитирует ESPN Диаса. Ему давали хорошие для него бои. Я ничего против этого не имею, это круто. Круто, что он сделал все это. Но Конор – мелкая, испорченная сучка, потому что UFC преподнес ему все на блюдечке. Он ничего не сделал.

Я победил Макгрегора после того, как он нокаутировал Жозе Альдо, снова победил его, но проиграл решением, а потом он дрался за титул против Эдди.