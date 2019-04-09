"Кому нужен тафгай Емельяненко?" Боец смешанных единоборств отжигает

Российский боец MMA Александр Емельяненко посетил седьмой матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА в Москве и признался, что готов начать играть в хоккей. Об этом 37-летний спортсмен рассказал в своем Инстаграме.

– Я готов играть в хоккей! Осталось научиться ездить на коньках! Кому нужен тафгай Емельяненко? – подписал видео спортсмен.

Ранее Емельяненко вызвал на бой российского спортсмена силовых видов спорта Михаила Кокляева. 37-летний брат Федора Емельяненко также заявил, что четыре промоуторских компании готовы организовать поединок.

Онлайн-трансляция матча ЦСКА и СКА доступна по данной ссылке.