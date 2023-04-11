Колби Ковингтон обратился к Эдвардсу: «Увидимся в июле, малой»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) сообщил, что он добьется боя с Леоном Эдвардсом (21-3).

«Не хочешь давать мне бой за титул, мямля? Британцы тоже не хотели давать американцам нашу свободу... так что мы просто добились ее. Увидимся в июле, малой», — написал Ковингтон в соцсетях.

Эдвардс защитил титул в трилогии с Камару Усманом (20-3), выиграв решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.