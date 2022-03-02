Колби Ковингтон ответил Хорхе Масвидалю на обвинения, что он не заплатил его тренеру 12 тысяч долларов

Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон в интервью ESPN прокомментировал слова своего соперника и бывшего друга Хорхе Масвидаля о том, что он не заплатил его тренеру, Паулино Эрнандесу, гонорар после поединка с Рафаэлем Дос Аньосом.

«У нас в ATT было правило — мы платим 5% залу с боев и на этом все, — сказал Ковингтон в интервью ESPN. — Я платил свои 5% и платил Паулино со своего кармана. Потом произошла ситуация, когда им кто-то вбросил дезу, что я заработал за бой [с РДА] 380 000 долларов. Я называю вам конкретную цифру, хотя не имею права этого делать. Но дело в том, что это была ненастоящая цифра. В реальности я заработал за бой 200 000. Вот правда. Спросите у Дэна Лэмберта. Но все эти левые блогеры, живущие с мамами, рассказывали, что я заработал 380 тысяч, и Паулино им поверил».

Ранее Масвидаль говорил, что Ковингтон не заплатил тренеру 12 500 долларов, и после этого их отношения навсегда испортились.

Поединок Масвидаля и Ковингтона пройдет в ночь на 6 марта в главном событии вечера UFC 272 в Лас-Вегасе.