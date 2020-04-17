Колби Ковингтон: «Уайт понимает, что я делаю»

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что у него нет конфликта с главой UFC Даной Уайтом.

— Наши отношения улучшаются. Уайт понимает, что я делаю, — цитирует Ковингтона MMA Fighting. — Он понимает, какой бизнес я принес его компании. Я вышел за пределы UFC. Мало кто из бойцов способен решиться на такой шаг, ведь они боятся падения. А я не упаду. Я знаю, что я лучший. Я готов поставить на карту все.

Это развлекательный шоу-бизнес. Я хочу сделать так, чтобы фанатам было интересно. Именно поэтому я делаю то, что делаю.

31-летний американец провел за свою карьеру 17 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. Ранее Ковингтон заявил, что в 2021 году может попробовать свои силы в рестлинге.