Кокляев заявил, что прибил бы Макгрегора в бою

Бывший чемпион России по тяжелой атлетике, стронгмен Михаил Кокляев заявил, что победил бы в бою Конора Макгрегора.

На прошлой неделе ирландец дал пресс-конференцию в Москвее, оскорбительно высказавшись в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и жителей Дагестана.

— Я бы его прибил, — сказал Кокляев на пресс-конференции. — Все думают, что я неповоротливый, но когда-то ему же надо будет ко мне подойти, постараться меня как-то ударить. Не собираюсь с ним проводить бой, но если попросят — разговора нет. На мой взгляд, бой Кокляев — Емельяненко интереснее, чем бой Кокляев — Конор.

— Думаю, если я побью Конора, то дагестанский народ даже пожалеет его, скажет: «Что же ты, мужик, сделал с малышом!» — добавил спортсмен с улыбкой.

— Ты бы его раздавил, — заметил в свою очередь боец ММА Владимир Минеев, также присутствовавший на пресс-конференции.

Вес Кокляева составляет порядка 130 кг. Макгрегор выступает в легкой весовой категории — до 70,3 кг. При этом во время боев его вес составляет около 78 кг.

29 ноября Кокляев проведет поединок по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко. (Илья Андреев)