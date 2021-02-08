Подруга бойца ММА погибла после ссоры в Москве

В Москве у бойца ММА Арсена Батырова погибла подруга во время конфликта с ним, информирует «РЕН ТВ».

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 8 февраля, в одном из домов на улице Муравская. В квартире, которую боец снимал вместе с подругой, они с компанией отмечали ее 39-й день рождения.

Однако в какой-то момент между Батыровым и женщиной произошел конфликт. По некоторой информации, она ударила бойца кружкой по голове. Спортсмен попросил своего знакомого помочь ему. А позднее компания обнаружила женщину мертвой.

Более подробной информации о произошедшем пока нет. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.