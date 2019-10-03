Кокляев прокомментировал стычку с Емельяненко

Стронгмен Михаил Кокляев высказался на тему конфликта с бойцом ММА Александром Емельяненко, в ходе которого Кокляев получил сечку на лице из-за удара козырьком кепки.

— Это была не дуэль взглядов, это промоутреы просто решили показать, что бой действительно состоится, чтобы у людей не было сомнений. Что бы не думали, что это все хайп или что-то. Они пригласили нас на интеллектуальную дуэль, она перешла в перепалку. Саша начал переходить на личности. Я не выдержал, эмоции пересилили, кинул в него кепку. Извиняюсь за это. Он кинул в ответ. Вот такие острые козырьки получились. Я вообще должен был улетать вчера, но отменил поездку, так как сказали, что надо поучаствовать в этой интеллектуальной дуэли. Она в итоге состоялась, следите за новостями, скоро они будут опубликованы", — сказал Кокляев.(Михаил Потапов)

Спортсмены конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. Позднее они договорились о проведении поединка. Бой состоится 29 ноября в Москве.

Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!