Кокляев призвал своих фанатов не называть Емельяненко «алкашом»

Стронгмен Михаил Кокляев призвал своих фанатов не называть бойца ММА Александра Емельяненко алкоголиком.

— Друзья и все, кто за меня болеет и поддерживает, огромная к вам просьба, — написал Кокляев в своем Instagram. — Читая пожелания к бою с Александром Емельяненко, часто в его адрес сталкиваюсь с ярлыком «алкаш», и мне, мягко говоря, не очень это читать.

Почему? Потому что, признаюсь, сам страдал этим недугом. Сегодня, благодаря поддержке и пониманию близких, все вредные привычки в прошлом, но основа собственных перемен только в руках тех, кто хочет измениться в сторону силы. Придерживаясь столпов православия, я нашел опору для своих душевых метаний. Слава Богу, за все и дай Бог сил всем тем, кто решил укрепиться в вере , в духовной и в телесной силе.

Бой между Кокляевым и Емельяненко по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.