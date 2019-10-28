Кокляев может пойти в политику после боя с Емельяненко

Самый титулованный стронгмен России Михаил Кокляев рассказал, чем займется после встречи с бойцом ММА Александром Емельяненко. Поединок по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.

— Вариантов сейчас много: в политику идти или заниматься продвижением себя в спорте и спорта вокруг себя, — цитируют «Известия» Емельяненко. — Тот же Шлеменко так же, как и я, болеет государством, радеет за него. Просто приятно, когда по земле ходит человек, которому небезразлична судьба нашей страны.

— И каким вы видите будущее нашего государства?

— Мы можем быть вообще ни от кого независимыми и этот пармезан делать сами. У нас для этого все есть: люди, земля. Нужны только соответствующие законы. Почему Краснодарский край живет в основном за счет аграрных культур, а остальные не могут? У нас полно земли, где можно растить все. Может, кто обратит на это внимание, я бы этим занялся. Потом, когда уже пройдет спорт. Без закона и порядка ничего не сделаешь, но хотелось бы, чтобы люди жили в свободном государстве и не тянули от зарплаты до зарплаты, в отпуск могли ездить и детей в лагеря отправлять. И не в те, которые сейчас, где все курят и пьют, а в нормальные. А по поводу интернета, считаю, что Россия может пойти по пути Китая.