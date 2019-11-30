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Кокляев хочет бой-реванш с Емельяненко по правилам ММА

01:15

Стронгмен Михаил Кокляев после поражения в поединке по правилам бокса в супертяжелой категории с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко сообщил, что договорился с соперником о реванше. Новый бой может пройти уже по правилам ММА.

— Мы с тобой такое сделали впервые, — сказал Кокляев в эфире телеканала «РЕН ТВ». — Этот бой получился здесь в России, и большое спасибо федерации бокса, что разделилил наше желание. Большое спасибо вам, дорогие зрители, кто долгое время, с конца марта, следил за этим и ждал, что, может быть, что-то случится. Но я еще раз говорю, что буду готовиться к реваншу, который Саша согласился мне дать в ММА.

Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Как это было

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