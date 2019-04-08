Кокляев готовится к бою с Емельяненко. И отвечает на критику Шлеменко

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев прокомментировал слова бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, который выразил мнение, что у Кокляева нет шансов в предстоящем поединке с Александром Емельяненко.

Ранее Емельяненко вызвал на бой Кокляева. 37-летний брат Федора Емельяненко также заявил, что четыре промоуторских компании готовы организовать поединок.

– Все мы в этой жизни за чем-нибудь гонимся: за славой, почетом или уважением… Я думаю, что и Александр Шлеменко непрочь за этим угнаться. Я хочу тебе сказать огромное спасибо за твою критику перед боем с Емельяненко. Огромное тебе спасибо, что выделил мне 1 процент из 100 на победу в этом бою. Да, он маленький, но надо же к нему готовиться. Саша, жму руку, буду рад знакомству с тобой в реальности, – сказал Кокляев в Инстаграме.

Кокляев - Емельяненко: "Саня, моя задача минимум в бое с тобой – уйти с ринга на своих ногах"