Тактаров отреагировал на поведение Яна, толкнувшего Двалишвили во время битвы взглядов

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказался о поведении россиянина Петра Яна, который толкнул грузинского бойца Мераба Двалишвили во время битвы взглядов.

«Ян опять толкнул оппонента? Главное, что он молчит. Для меня поведение бойца — одно из важных качеств. Это язык бойца. Не знаю истинную мотивацию этого толчка, поэтому пока помолчим. Подождем бой», — приводит Sport24 слова Тактарова.

Бой между Яном и Двалишвили пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта.