Кикбоксер из Санкт-Петербурга избил свою девушку за отказ сварить суп

Боец Виталий Крутолевич, проживающий в Санкт-Петербурге, избил свою девушку из-за того, что она отказалась сварить ему суп. Спортсмен занимается кибоксингом и тайским боксом. Он выступал в финале Кубка мира по K-1.

Как сообщает телеграм-канал Mash на мойке, он жил вместе со своей девушкой Анастасией. По ее утверждению, спортсмен жил за ее счет. Однажды Крутолевич разбудил девушку и потребовал сварить суп. Она отказалась и получила удар по лицу.

Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Она перенесла операцию и лечилась около года. Экспертиза доказала, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Теперь уголовное дело может отправиться в суд.