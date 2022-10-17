Емельяненко и Дацик провели спарринг: Александр упал в нокдаун

Тяжеловесы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели минутный спарринг во время пресс-конференции на Hardcore Boxing. Во время спарринга, который был похож на реальный бой, Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, а вскоре после того, как спарринг продолжился, Емельяненко облокотился на канаты, и рефери остановил поединок.

24 сентября в Москве в главном событии турнира Hardcore Boxing Дацик за 13 секунд нокаутировал Емельяненко.

В следующем противостоянии, которое состоится 6 ноября в Москве, Емельяненко встретится с основателем поп-ММА лиги Arena Сергеем Еркаевым.