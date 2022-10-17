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Сегодня, 14:43

Емельяненко и Дацик провели спарринг: Александр упал в нокдаун

Появилось видео, как Александр Емельяненко и Дацик провели спарринг
Давид Хачатрян
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Александр Емельяненко (слева) и Вячеслав Дацик (крайний справа).
Фото Hardcore Boxing

Тяжеловесы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели минутный спарринг во время пресс-конференции на Hardcore Boxing. Во время спарринга, который был похож на реальный бой, Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, а вскоре после того, как спарринг продолжился, Емельяненко облокотился на канаты, и рефери остановил поединок.

24 сентября в Москве в главном событии турнира Hardcore Boxing Дацик за 13 секунд нокаутировал Емельяненко.

В следующем противостоянии, которое состоится 6 ноября в Москве, Емельяненко встретится с основателем поп-ММА лиги Arena Сергеем Еркаевым.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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