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Хабиб снова шутит: «Вчера журналисты нападали толпой»

Нурмагомедов показал фото встречи с журналистами
15:46
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram показал фотографию встречи с журналистами после турнира EFC 42, в главном событии которого Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.

«Вчера журналисты нападали толпой», — подписал фотографию Нурмагомедов.

После турнира 33-летний боец дал интервью журналистам, в ходе которого отвечал на вопросы о своем посте в Instagram о Коноре Макгрегоре и избиении в метро.

На прошлой неделе Хабиб Нурмагомедов выложил сторис с фотографией Конора Макгрегора и надписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После победы российский боец выпрыгнул из октагона, набросившись на секунданта ирландца Диллона Дэниса. Троюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов — побежал на помощь родственнику, однако его настиг Макгрегор и нанес удар. После этого ирландца атаковали друзья Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

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